LA CRONACA – Lotta ed equilibrio al Via del Mare. Con il Monza è pari a reti bianche

Tanta attesa ma poco spettacolo nel big match tra Lecce e Monza, che impattano 0-0 al Via del Mare. Sfida equilibrata pressoché sotto ogni punto di vista, anche se sono dei salentini le occasioni migliori. La classifica si muove solo leggermente, ed in attesa delle altre sfide è piena zona playoff.

Corini torna in panchina e conferma il 4-3-1-2, riproponendo dal primo minuto il recuperato Dermaku e Paganini. Ancora 4-3-3 per Brocchi, che deve rinunciare in extremis a Balotelli sostituito nel riscaldamento da Gytkjaer. Grande equilibrio nei minuti iniziali, con un timido tentativo di Henderson di rompere gli indugi al terzo con un destro al lato. All’undicesimo la prima conclusione monzese firmata Barillà, autore di una spizzata di testa fuori misura. Al quarto d’ora Mancosu vede fuori dai pali Di Gregorio e prova a sorprenderlo con un calcio di punizione dai quaranta metri, ma il pallone termina alto. Segue una lunga fase convulsa, fatta di lotta e tatticismi, ma con pochi spunti. Solo al 41′ il portiere ospite è chiamato a sporcarsi i guantoni, per anticipare in area Coda che era stato ben liberato dal tacco di Meccariello. Cinque minuti dopo l’occasione più limpida del primo tempo, quando Mancosu imbecca Zuta che di testa la gira al lato di poco.

Il secondo tempo parte sulla falsariga del primo, all’insegna dell’equilibrio. Al 55′ tentativo di Henderson, che di testa non trova la porta. Al 62′ il tiro cross di Mancosu è insidioso, e non viene raccolto per un soffio dal neo entrato Listkwoski. Dopo cinque minuti la prima parata del match di Gabriel per opporsi al destro al volo di Maric. A dieci dal novantesimo lunga azione orchestrata dai giallorossi che alla fine vanno al tiro con Listkowski: Di Gregorio la blocca sicuro. Al 90′ rosso a Bellusci per un bruttissimo fallo su Tachtsidis. Dalla punizione seguente Mancosu sfiora la traversa. Tre giri di lancette e prima Meccariello sfiora il gol di testa, poi Dermaku di sinistro sfiora il palo di un nulla. Nulla da fare, è pari a reti bianche.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena sul campo della Reggina, il 16 gennaio alle 16.