LIVE! SERIE B – Risultati 17ª giornata, classifica e prossimo turno

A cinque giorni dalla data fissata per il rinnovo delle cariche Lnd Puglia per il prossimo quadriennio, il candidato presidente Giulio Destratis lancia un appello ai prefetti pugliesi, al presidente della Regione, Michele Emiliano, e al presidente Figc, Gabriele Gravina, chiedendo il rinvio delle elezioni per la “gravissima situazione pandemica”, e non solo. Di seguito…