LECCE – Dermaku e Meccariello due comandanti, in ombra il reparto offensivo: le pagelle del pareggio contro il Monza

LE PAGELLE DI LECCE-MONZA

Gabriel voto 6: di fatto il Monza non lo spaventa più di tanto e, quando lo fa con Maric, il portiere brasiliano si fa trovare pronto. Per il resto normale amministrazione e buone letture in uscita. Per la prima volta dopo oltre tre mesi, chiude con un clean sheet

Adajpong voto 6: timido ed impaurito, forse anche su richiesta di mister Corini. Il laterale ex Sassuolo, preferisce giocare una partita più guardinga e tattica, concedendosi pochissimi spunti offensivi, ma risultando sempre presente quando c’era da contenere.

Dermaku voto 7: torna al centro della difesa in una partita non certamente semplice. La sua esperienza e la fisicità sono manna dal cielo per il reparto difensivo di Corini. Ha il merito di dominare sul gioco aereo, sfiorando anche il gol da tre punti nei minuti finali.

Meccariello voto 7: Gytkjaer non la tocca praticamente mai, con il centrale difensivo giallorosso che è sempre sul pezzo, concedendo solo le briciole e leggendo molto spesso la giocata in anticipo. Sontuoso quando a cinque dal termine legge alla perfezione una traversone di Barillà, togliendo la sfera dalla disponibilità dell’attaccante biancorosso con una super giocata difensiva.

Zuta voto 6: soprattutto nella prima frazione, Boateng agisce sulla sua zona, costringendo il laterale mancino ad abbassare il raggio d’azione, con qualche fatica di troppo. Al tramonto dei primi 45 sfiora il gol con una bella torsione aerea, mentre nella ripresa si disimpegna meglio.

Paganini sv: un quarto d’ora, poi lo stop per un fastidio alla coscia.

dal 16′ Majer voto 6,5: prestazione tattica per il 37 giallorosso, che spesso dà il giusto sostegno ad Adjapong, in una gara che esalta le sue caratteristiche. Recupera diversi palloni, sporca e pulisce molte giocate, ma ovviamente, quando c’è da costruire, dimostra i suoi limiti.

Tachtsidis voto 5,5: sbaglia un’infinità di giocate in fase di costruzione, peccando troppe volte in precisione, cosa che da uno come lui non ci si può aspettare. Come al solito, in un paio di circostanze pecca di superficialità mettendo a serio rischio la retroguardia giallorossa. Lavora bene da schermo, crescendo nel finale, guadagnandosi anche l’espulsione di Bellusci.

Henderson voto 6: prestazione di sacrificio, corsa e tanto tatticismo anche per lo scozzese. Non riesce ad avere campo ed è così che fa fatica ad accendersi, ma fino a quando resta dentro, si fa sempre valere.

dal 59′ Listkowski voto 6,5: dà freschezza e vivacità alla manovra, con un paio di sussulti interessanti.

Mancosu voto 5,5: per tutto il primo tempo ha spesso il compito di rincorrere gli avversari, facendo partire il primo pressing. Per un giocatore della sua qualità, tutto ciò non è il massimo. Nella ripresa manca la lucidità per trovare la giocata vincente.

Stepinski voto 5,5: gara di sacrificio anche per il polacco. Recupera un paio di palloni interessanti sulla trequarti, non si tira indietro quando c’è da lottare, ma da un attaccante del suo peso specifico ci si aspetta anche qualcosa in più. Troppo spesso s’intestardisce in velleitarie azioni solitarie.

dal 77′ Bjorkengren sv: Pochi scampoli di gara per fare ordine e spegnere le rare incursioni monzesi.

Coda voto 5,5: una gara di grande sacrificio, tante sportellate e lavoro sporco. Ha la chance giusta a metà secondo tempo, ma la spreca sparando alto. Tanti errori, anche semplici, in fase di palleggio. La stanchezza si è fatta sentire.

All. Corini voto 6: Decide di giocare una gara di contenimento, scelta del tutto comprensibile vedendo l’andamento delle ultime apparizioni. In attacco prova ad affidarsi alla qualità del terzetto offensivo, che oggi però non appare in giornata, ed è così che il match scivola via senza grandi sussulti. La tenuta difensiva lo può far sorridere, ma alla ripresa servirà molto di più.

MONZA: Di Gregorio 6, Donati 5,5, Bellusci 4.5, Bettella 6. Carlos Augusto 6,5 (dal 73′ Sampirisi 6) Frattesi 6 (dal 72′ Armellino 6), Barberis 5,5, Barillà 6,5, Boateng 6.5 (dall’82’ Marin sv), D’Errico 5.5 (dal 66′ Maric 5.5), Gytkjaer 5,5. Allenatore: Brocchi: 6