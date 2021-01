LECCE – Corini, ritorno emozionante: “Grazie a tutti per il sostegno. Lavoreremo sempre di più per regalare ai tifosi qualcosa di straordinario”

Mister Eugenio Corini è palesemente emozionato al ritorno davanti ai microfoni per la conferenza stampa post Lecce–Monza. Dopo circa tre settimane di quarantena, con i primi 8-10 giorni davvero difficili, il tecnico bresciano è tornato in campo a guidare i suoi ragazzi nel pareggio colto questo pomeriggio contro la squadra di Brocchi. Elogio del tecnico alla squadra, che, a parte la prima mezzora, ha lottato e ha cercato di proporre gioco, seppur con qualche errore di troppo in fase di non possesso. Bene, invece, la fase difensiva, con Meccariello e Dermaku a contendersi la palma del migliore in campo. Corini ha elogiato anche i subentrati, in particolare Majer, ma anche la società, i calciatori e tutti i tifosi che lo hanno sostenuto nella lunga lotta contro il Covid. Ora cinque giorni di vacanza, si ritornerà in campo domenica 10 per cominciare a preparare la sfida con la Reggina.

Ecco le parole del tecnico del Lecce a fine gara: