BASKET A2/m – Nardò, è l’ora dell’esordio a Veroli. Coach Gandini: “Avversario duro, serve intensità”

La Next Basket Nardò si appresta a esordire in Serie A2 al PalaCoccia di Veroli (Fr) contro l’Atlante Eurobasket Roma. Squadre in campo alle ore 17 di domenica 3.

Le parole di coach Marco Gandini e di Mitchell Paoletti, riprese dall’ufficio stampa granata.

Coach Gandini: “È la prima volta di Nardò in A2 e sentiamo tutta la responsabilità nell’andare a disputare una partita serie e di spessore per iniziare al meglio. Andiamo ad affrontare un avversario duro, con esperienza nella categoria e che fa dello spirito d’appartenenza uno dei suoi punti di forza. Dovremo essere bravi nel pareggiare la loro intensità e metterci al loro ritmo per giocare la partita che stiamo preparando”.

Mitchell Poletti: “Andiamo ad affrontare una formazione esperta in questa categoria. Lo scorso anno hanno disputato una stagione al di sopra, probabilmente, delle aspettative. Cercheremo di arrivare pronti e al meglio sfruttando anche l’entusiasmo della piazza”.