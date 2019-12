LECCE – Molto traffico in uscita, per la difesa piace un ex Napoli: il punto sul mercato giallorosso

Il campo finora ha parlato e nonostante la classifica veda un Lecce in zona salvezza, soprattutto nelle ultime apparizioni si è avuta la netta sensazione che l’organico a disposizione di Liverani abbia bisogno di essere puntellato. Oltre alle entrate, come più volte ribadito dalla società, occorrerà lavorare molto anche in uscita, con molti esuberi presenti in rosa. Ma andiamo per ordine.

Ufficializzato l’arrivo di Giulio Donati, in difesa occorrerà lavorare per un nuovo centrale difensivo, ed in tale direzione il nome più caldo appare essere sempre quello di Lorenzo Tonelli, con il classe ’90 ormai in uscita dal Napoli. In estate, il club partenopeo non si era dimostrato tanto propenso ad una cessione, ma oggi la situazione potrebbe rivelarsi meno complicata di qualche mese fa, considerando anche l’impiego praticamente nullo dell’ex Empoli e Samp. In mediana sembra essersi raffreddata la pista che conduce a Ionita del Cagliari, mentre, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, più percorribile potrebbe essere quella legata a Riccardo Saponara, con il fantasista ex Samp che non ha quasi mai trovato posto nello scacchiere tattico del Genoa e che quindi potrebbe far ritorno a Firenze per poi essere girato alla società giallorossa. Più defilata invece la soluzione Bryan Dabo, con il club toscano che sembra aver proposto il prestito del classe ’92, ma ad oggi il profilo del centrocampista della Burkina Faso non sembra convincere a pieno.

Capitolo uscite. Ormai certe appaiono le partenze di Benzar e Imbula. Il direttore Meluso è già al lavoro con lo Stoke City per risolvere il prestito del centrocampista, mentre per il terzino rumeno occorrerà trovare una nuova soluzione, visto che in estate il Lecce ha acquistato dalla Steaua l’intero cartellino.

Tra i pali, uno tra Bleve e Chironi, con buone probabilità, lascerà il Salento, anche per una questione numerica che oggi vede ben quattro portieri in rosa. In difesa, oltre a Benzar, dovrebbero salutare anche Riccardi, Gallo, Dumancic e Fiamozzi, mentre in mediana scontato appare l’addio di Tsonev, ormai totalmente fuori dal progetto e stesso discorso vale anche per Lo Faso e Dubickas ormai con le valigie in mano alla ricerca di nuove avventure e maggiore spazio.

Situazione a parte invece quella legata ai nomi di La Mantia e Diego Farias. Sulle tracce del 19 giallorosso vi è praticamente mezza Serie B, con Pescara e Salernitana su tutte, ma per quanto visto in questo ultimo mese e mezzo, Fabio Liverani non si priverà di lui con molta facilità, anche se la situazione potrebbe avere nuovi sviluppi; per quanto riguarda Diego Farias, il direttore Meluso dovrà respingere al mittente le offensive di Sassuolo e soprattutto Fiorentina, con i viola che, visto anche l’infortunio occorso a Ribery, quanto meno proveranno a sondare il terreno per l’esterno brasiliano.