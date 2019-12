ECCELLENZA – Giudice sportivo: Martina penalizzato, undici squalificati dopo la 16ª giornata

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo di Eccellenza pugliese dopo la sedicesima giornata, prima di ritorno, giocata domenica 22 dicembre.

CALCIATORI – Due gare a Ciro Dell’Aquila e Luigi Dinielli (AT San Severo), Ali Sangare (Vieste), Vito Dentamaro (Vigor Trani), Giuseppe Ardino (F. Altamura); una gara a Francesco Cormio (A. Barletta), Massimo Fumai (F. Altamura), Pasquale Ranieri (A. Vieste), Michele Menicozzo (San Marco), Giorgio Alex Bolognese (Otranto), Mattia Negro (V. Trani).

ALLENATORI – Squalificato Andrea Salvadore (Gallipoli) sino al 9 gennaio.

Partita Martina-Unione Calcio Bisceglie: sconfitta per 0-3 a tavolino per la società ospitante, non presentatasi in campo nel tempo previsto, oltre a 600 euro di ammenda per prima rinuncia e un punto di penalizzazione in classifica.

Questa è la nuova classifica di Eccellenza:

Molfetta 37

Corato 35

V. Trani 29 (-3)

Martina 26 (-1)

Audace Barletta 25

Ugento 23

Barletta 1922 22

Otranto 22

Deghi 20

UC Bisceglie 20

F. Altamura 19

San Marco 17

Gallipoli 16

Orta Nova 15

A. Vieste 15

AT San Severo 9