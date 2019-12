PROMOZIONE/B – Uggiano, forte ammenda e penalizzazione in classifica. Sei gli squalificati dopo la 16ª giornata

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo di Promozione pugliese girone B dopo la sedicesima giornata, prima di ritorno, giocata domenica 22 dicembre.

CALCIATORI – Tre gare (2+1) per Alessandro Pirretti (Taurisano); due gare a Antonio Verardo (Aradeo); una gara a Francesco Minelli (AS Avetrana), Matteo Culiersi (De Cagna), Antonio Eleni (Sava), Uriel Carlos Raponi (Matino).

DIRIGENTI – Inibizione per Cataldo Capuzzimati (AS Avetrana) sino al 27 gennaio (rif. recupero di campionato del 19 dicembre).

AMMENDE – 200 euro al Taurisano (petardi).

Partita Toma Maglie-Uggiano: sconfitta per 0-3 a tavolino per la società ospite, non presentatasi in campo nel tempo previsto, oltre a 600 euro di ammenda per prima rinuncia, 200 euro per indennizzo da mancato incasso e un punto di penalizzazione in classifica.

Questa è la nuova classifica del girone B:

Atl. Racale 38

V. Matino 34

Ostuni 34

Manduria 33

Sava 30

Toma Maglie 28 (-6)

Taurisano 27

AS Avetrana 24

Novoli 19

Brilla Campi 18

De Cagna 17

Aradeo 13

Carovigno 12

Salento Football 10

Veglie 10

Uggiano 2 (-1)