PRIMA CATEGORIA/B-C – Il Giudice sportivo dei recuperi e della 14ª giornata

Il campo finora ha parlato e nonostante la classifica veda un Lecce in zona salvezza, soprattutto nelle ultime apparizioni si è avuta la netta sensazione che l’organico a disposizione di Liverani abbia bisogno di essere puntellato. Oltre alle entrate, come più volte ribadito dalla società, occorrerà lavorare molto anche in uscita, con molti esuberi presenti…