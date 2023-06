LECCE – Mercato, i primi nomi nel mirino di Corvino e Trinchera

Dopo l’ufficializzazione dell’attaccante Pontus Almqvist, si attendono le mosse del Lecce per la costruzione di una rosa, da affidare a Roberto D’Aversa, che sia competitiva e che possa colmare le lacune esistenti alla luce dei diversi addii registrati sinora e di quelli che, nella sessione estiva del calciomercato, potrebbero registrarsi.

Per la porta, un’idea che sembra realizzabile sarebbe uno doppio scambio con la Fiorentina, seriamente interessata alle prestazioni di Federico Baschirotto. In cambio, come contropartita tecnica da aggiungere a quella monetaria, arriverebbe il 33enne Pietro Terracciano, autore di una stagione non esaltante a Firenze e, forse, non più tra le grazie di Vincenzo Italiano. Non è da tralasciare la pista Luigi Sepe, portiere della Salernitana classe 1991, già allenato da D’Aversa ai tempi del Parma.

Per l’attacco, il Lecce starebbe lavorando per un’altra operazione Colombo col Milan, che riguarderebbe il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante della Primavera rossonera, Marco Nasti, classe 2003, l’anno scorso autore di cinque gol con la maglia del Cosenza in Serie B.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infine, il Lecce avrebbe nel mirino Tommaso Augello, terzino sinistro di proprietà della Sampdoria, classe 1994, da aggiungere nella casella lasciata vuota da Giuseppe Pezzella, ritornato al Parma dopo una stagione non convincente nel Salento.

(foto: Augello contro Strefezza in Lecce-Sampdoria del 16 aprile – ph Coribello/SalentoSport)