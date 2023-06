BASKET A2/M – Nardò, quante novità: nuova denominazione, nuova società e un addio eccellente

Il Nardò Basket cambia veste. A cominciare dalla denominazione ufficiale, ora “Pallacanestro Nardò“, per poi passare dalla struttura societaria, che segue al passaggio di consegne della famiglia Durante: Cesare Barbetta, Tommaso Greco e Marco Papadia saranno i nuovi proprietari del club, alla vigilia di un nuovo campionato nella seconda serie nazionale di basket.

Greco, amministratore unico di HDL, l’anno scorso title sponsor granata, leader nel settore della logistica, sposa il progetto di Barbetta e Papadia, trovando comunione d’intenti e di valori. Sarà, inoltre, rinnovato il legame con la figura di Andrea Pasca.

“Sono onorato – afferma Greco – di essere entrato a far parte del Nardò Basket e di questo ringrazio tutta la squadra ed in particolar modo Cesare Barbetta e Marco Papadia che mi hanno consentito di condividere con loro la passione per il basket. La volontà mia e del nuovo gruppo dirigenziale è quella di sviluppare un progetto vincente che possa portare questa squadra a raggiungere obiettivi ambiziosi. Oggi più che mai chiedo ai tifosi e a tutti gli appassionati di sostenere questa nuova avventura che porterà Nardò sempre più in alto nel palcoscenico cestistico nazionale: noi siamo pronti alla sfida!”

Contestualmente, il Nardò Basket saluta Valentino Mandolfo, ex direttore generale del sodalizio sino alla scorsa stagione e partendo dai tempi della Serie D. “Sono e sarò sempre grato a Carlo Durante – afferma Mandolfo – personalmente più di un presidente e famiglia, per l’opportunità concessami. Si chiude un cerchio della vita durato 17 anni, che mi ha dato tanto in termini di emozioni personali e professionali. Sento di aver dato tutto me stesso per la causa, bensì per il nome di Andrea. La scelta è stata ponderata e posso assicurare alquanto dolorosa. Ringrazio il nuovo direttivo, in primis Cesare Barbetta e Marco Papadia, motori pulsanti di questa nuova avventura societaria che nel corso delle precedenti stagioni non hanno mai lesinato sforzi ed impegno che meriterebbero maggior comprensione da parte delle istituzioni. Personalmente li ringrazio per la stima, la vicinanza e l’aver compreso le ragioni di questa mia scelta. Un grazie ad Onda Granata, eroici come sempre nell’affrontare chilometri per amore di questi colori. Ad Angelo Pasca, Ornella ed Ivan Marra che nel corso di tutte queste annate vissute insieme sono stati sempre di supporto e linfa vitale per tutti noi, ai quali aggiungo tutti i componenti del direttivo. Un grazie a tutti: allenatori, atleti, staff tecnici e sanitari, tutti i collaboratori che si sono susseguiti in tutti questi anni dalla Serie D toccando l’apice nel secondo campionato nazionale di Serie A2, che, per una città come Nardò, è un patrimonio da difendere con tutte le componenti unite a remare verso un unica direzione. A tutte le famiglie, gli atleti ed i coach del settore giovanile.

Un viaggio indimenticabile che porterò sempre nel mio cuore, anche da lontano…

Con amore e affetto: forza Toro, forza Andrea Pasca Nardò“.

(foto: da sinistra Cesare Barbetta, Tommaso Greco e Marco Papadia)