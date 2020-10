LECCE – Mercato, dalla Svezia arriva Bjorkengren per la mediana giallorossa

Ultime frenetiche ore di mercato per i professionisti e anche per l’Unione Sportiva Lecce. Poco fa, la società di via Costadura ha comunicato l’ingaggio di John Bjorkengren, centrocampista centrale svedese, classe 1998, proveniente dal Falkenbergs.

Il neo giallorosso arriva nel Salento a titolo definitivo. È cresciuto, calcisticamente, nelle giovanili del Falkenbergs dove ha fatto tutta la trafila, sino all’under 19. Esordisce in Superettan, la seconda serie svedese, nel maggio del 2017, mettendo insieme, sino a fine campionato, 17 presenze e segnando anche due reti, con un assist. Nella stagione successiva acquisisce la fiducia del suo allenatore, che lo schiera in 25 occasioni. Bjorkengren ci mette anche del suo, andando a segno cinque volte. Nella scorsa stagione, passato in massima serie col suo club, consolida il suo ruolo con 28 presenze e due reti (tre assist).

Nella stagione in corso, col Falkenbergs, ha giocato 20 partite, segnando un gol e confezionando quattro assist. L’ultima gara disputata risale a pochissime ore fa, essendo stato in campo per tutti e 90 i minuti nella partita che il suo club ha perso per 3-0 sul campo dell’Hacken. Bjorkengren è già a Lecce e ha già sostenuto le visite mediche.