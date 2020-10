VIRTUS FRANCAVILLA – Biancazzurri spreconi, la Turris fa bottino pieno col minimo sforzo

Seconda gara in campionato e seconda sconfitta per la Virtus Francavilla, battuta di misura a Torre del Greco per 1-0 con una rete di Giannone.

Una Virtus sprecona che non è riuscita a capitalizzare alcune buone trame in area di rigore avversaria. La Turris, alla fine, ha portato a casa i tre punti con sole due palle gol. “È davvero un peccato, meritavamo fortune diverse – dice mister Trocini – dobbiamo utilizzare questa rabbia per reagire, a partire da mercoledì”.

Il prossimo turno di campionato, infatti, si giocherà mercoledì 7 ottobre in casa contro la Vibonese, a partire dalle ore 15.

IL TABELLINO

TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 28′ pt Giannone.

TURRIS: Abagnale, Esempio, Loreto, Rainone, Di Nunzio (1′ st Lorenzini), Fabiano (13′ st Tascone), Franco, Signorelli, Romano (35′ st Brandi), Giannone (35′ st Da Dalt), Persano (23′ st Pandolfi). All. Fabiano.

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Zenuni (39′ st Carella), Celli (46′ st Buglia), Castorani, Giannotti, Perez, Delvino, Franco (25′ st Mastropietro), Caporale, Ekuban, Nunzella. All. Trocini.

ARBITRO: Lovison di Padova.

RISULTATI – Giornata 2: Paganese-Ternana 0-3, Viterbese-Avellino 0-1, Bari-Teramo 1-1, Monopoli-Catania 0-1, Palermo-Potenza nd, Turris-Virtus Francavilla 1-0, Vibonese-Juve Stabia 0-1, Catanzaro-Trapani nd, Bisceglie Cavese (28/10), Casertana-Foggia (04/11).

CLASSIFICA: Ternana, Teramo e Bari 4 – Casertana, Potenza, Avellino, Turris, Juve Stabia, Monopoli, Vibonese 3 – Vuterbese e Paganese 1 – Foggia, Bisceglie, Catania, Catanzaro, Cavese, Palermo, Virtus Francavilla, Trapani 0.

PROSSIMO TURNO (7 ott.): Ternana-Palermo, Virtus Francavilla-Vibonese, Catania-Juve Stabia, Catanzaro-Paganese, Cavese-Bari, Trapani-Monopoli, Turris-Viterbese, Potenza-Casertana, Avellino-Bisceglie (18/11), Teramo-Foggia (18/11).