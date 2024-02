LECCE – Mercato chiuso, almeno per la prima squadra: la situazione a tre ore dal gong

A meno di clamorose sorprese, il Lecce, come prima squadra, ha messo la parola fine alla sessione invernale di calciomercato. Sfumato l’acquisto di Gustaf Lagerbielke del Celtic, che avrebbe rinforzato – quantomeno numericamente – il pacchetto arretrato di D’Aversa, sono rimandate a giugno anche tutte le altre piste (Pierret, già ufficializzato, e Ilic, per il quale c’è stato un tentativo col Troyes di portarlo già da ora). Non c’è spazio, né tempo per altri eventuali arrivi. L’unico arrivo invernale, pertanto, rimane quello di Santiago Pierotti al posto del partente Gabriel Strefezza.

In partenza, stando ai rumors provenienti dalla Romania, c’è il capitano della Primavera Catalin Vulturar, per il quale il Rapid Bucarest ha deciso di investire una cifra tra i 600 e i 700 mila euro.