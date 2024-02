VOLLEY A3/m – Aurispa DelCar, salta la panchina di Pelillo. Il nuovo coach è Tonino Cavalera

Avvicendamento sulla panchina dell’Aurispa DelCar: Omar Pelillo esonerato, al suo posto c’è Tonino Cavalera.

La nota del club: “La dirigenza desidera ringraziare coach Pelillo per la grande professionalità dimostrata, augurando le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Rimangono inalterati i rapporti di amicizia e di stima per l’uomo e il professionista. Contestualmente, si comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Tonino Cavalera. La dirigenza dà il benvenuto e augura un buon lavoro al nuovo allenatore”.

Il nuovo tecnico dell’Aurispa, salentino classe 1956, ha alle spalle una lunga carriera da allenatore. Come ultima esperienza, quella di Galatone in Serie B, con cui ha raggiunto le finali playoff. Tra le altre, si è seduto sulle panchine di Potenza, Bari, Ugento, Gioia del Colle, Cutrofiano, Cosenza e Tricase e vanta una promozione in B2 femminile col Galatina e due in B1 maschile con l’Ugento, oltre al premio come miglior tecnico della provincia di Lecce nel 2011.

Cavalera sarà presentato domani, 2 febbraio, alle 15.30, negli studi di Mondoradio Tuttifrutti. Domenica, esordio in trasferta contro Sorrento.