LECCE – Meluso presenta Barak e Paz: “Colpi di un mercato in linea con le nostre possibilità”

Giornata di presentazioni in casa Lecce. Nel giorno della ripresa dei lavori, il ds Mauro Meluso ha introdotto in sala stampa i neo arrivati Antonin Barak e Nehuen Paz.

Per il direttore sportivo il bilancio del mercato è positivo: “In questa sessione abbiamo operato 5 acquisizioni e 11 operazioni in uscita. Sono abbastanza soddisfatto di quello fatto, avevamo degli obiettivi per colmare delle lacune che avevamo e lo abbiamo fatto. La priorità che avevamo era quella di alzare il livello qualitativo e fisico della squadra. Siamo particolarmente felici di quello che è stato l’impatto dei nuovi arrivati, sapendo che devono continuare così. Ho seguito quelle che erano strategie e possibilità del club”.

“Lecce è una grande opportunità per me – il pensiero di Antonin Barak – e voglio ringraziare la società e tutti per l’opportunità che mi è stata concessa. Andare subito in gol nella mia prima gara davanti ai tifosi giallorossi è stata un’emozione fortissima. Il mio obiettivo è quello di aiutare i miei compagni al raggiungimento dell’obiettivo comune, che è quello della salvezza. A livello fisico mi sento bene e devo solo ritrovare il ritmo giusto per tutti i 90 minuti”.

“Dalla panchina – le sensazioni di Paz – ho visto una gara magnifica disputata dai miei nuovi compagni. Sono entrato quando oramai il risultato era già acquisito. La squadra subisce molti gol? Io dal vivo ho visto la gara con il Torino e la difesa ha fatto bene come il reparto avanzato. Nella linea difensiva posso giocare sia a tre che a quattro, sempre a sinistra. In questo momento le nostre attenzioni sono già concentrate sulla gara di Napoli, nella quale sappiamo che avremo di fronte dei giocatori molto forti”.