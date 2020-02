PROMOZIONE – Racale sorride, Matino a secco. Il Maglie torna a vincere: il punto dopo la 21ª giornata

Prevalenza di segno uno nella ventunesima giornata del girone B del campionato di Promozione: quattro vittorie interne, tre pareggi e nessun successo esterno. Quindici le reti complessivamente messe a segno. Al Racale ne è bastata una per avere ragione del Sava. Si tratta dell’ottavo 1-0 stagionale in campionato per gli uomini di Pietro Sportillo, che infilano la quarta vittoria consecutiva e confermano la difesa monstre. Otto le reti subite. Solo un punto nelle ultime tre giornate per il Sava, rendimento che complica i piani playoff. Vanno a gonfie vele, invece, i piani del Racale, che, grazie al pareggio del Matino a Ostuni, aumenta a tre i punti di vantaggio, con la prospettiva di allungare ancora domenica prossima, quando Manisi e compagni riposeranno. Per la prima volta in stagione la formazione allenata da Giuseppe Branà non segna neanche un gol in campionato. Fatto curioso, per l’attacco più prolifico del torneo con 48 centri all’attivo. Per l’Ostuni si tratta del terzo pareggio negli ultimi quattro turni, nei quali sono arrivati solo tre punti. Ma il piazzamento playoff, almeno per il momento, è salvo.

Anche perché dietro, detto già del Sava, il Taurisano non riesce ad approfittarne, andando a pareggiare per 0-0 sul terreno del Brilla Campi. Che allunga a tre la striscia positiva e si tira momentaneamente fuori dalla zona playout. Dopo un digiuno durato un mese, torna a vincere il Maglie, che regola l’Aradeo col classico risultato all’inglese e prova a tenere viva la flebile speranza playoff. Per l’Aradeo si tratta del primo ko dall’avvento di Graziano Tartaglia. In ottica salvezza colpi importanti per De Cagna e Salento Football. Torna a vincere dopo un mese esatto la De Cagna, che ne rifila quattro all’Avetrana e aggancia in classifica Novoli e Aradeo. Trascinata da una doppietta di Luciano Quarta, la Salento Football si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza con il Novoli, ma la situazione di classifica resta sempre molto difficile.

Dopo sette ko consecutivi torna a far punti il Veglie. Finisce 2-2 con il Carovigno, nella sfida tra il peggior attacco – 15 le reti segnate dalla formazione di mister Tondi – e la peggior difesa, 51 i centri al passivo per i brindisini.