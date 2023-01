LECCE – Maleh, è solo l’inizio: “Che carica il Via del Mare! Questo è il percorso giusto per me”

Pochi minuti ma sufficienti per fargli toccare con mano il calore del Via del Mare. E’ iniziata da pochi giorni l’esperienza in maglia Lecce di Youssef Maleh, arrivato dalla Fiorentina per rinforzare la mediana di Baroni.

In conferenza stampa il giovane ha spiegato i motivi della sua scelta: “Non ho avuto dubbi nello scegliere Lecce, avevo delle altre possibilità, oggi rappresenta il percorso giusto per me in questo momento. Ho trovato un gruppo che ha grande voglia e me ne sono reso conto ieri sera in cui nessuno ha mollato fino all’ultimo minuto”.

Ieri è arrivato l’esordio ed il mister gli ha subito riservato consigli ed incoraggiamenti speciali: “Ero già pronto per scendere in campo, nel corso di questo mese mi sono allenato bene. Ho spinto per arrivare il più presto possibile qui a Lecce. Sono arrivato qui per mettermi a disposizione del mister, fisicamente sono pronto ho svolto tutte le amichevoli. Spero che per me inizi un nuovo campionato, ieri Baroni mi ha detto di dare tutto e mi ha spronato a mantenere il risultato”.

A livello di Nazionale deve ancora scegliere tra Italia e Marocco: “Ho ancora un po’ di confusione in testa, ma devo decidere in fretta, in passato ho avuto dei problemi con l’allenatore marocchino, ma a breve maturerò la mia decisione”.

Sul calore dello stadio: “Ho avuto un impressione bellissima, quando eravamo sotto il pubblico ha sempre sostenuto la squadra, quando poi abbiamo segnato ci hanno trasmesso una grande forza che ci ha spinto a non mollare mai e a ribaltare il risultato”.

I nuovi compagni lo hanno ben impressionato: “Nel corso della mia carriera avevo giocato solo con Brancolini a Firenze, gli altri gli avevo affrontati nel corso degli anni. Nel corso della partita contro la Lazio sono rimasto particolarmente impressionato dallo spirito di sacrificio di Di Francesco e dalla sensazione di sicurezza che riescono a dare Umtiti e il capitano Hjulmand”.

L’ex viola è pronta a dire la sua a centrocampo: “Cerco di mettere sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo le mie qualità a disposizione della squadra, mi piace però anche entrare in area di rigore per provare a trovare il gol, ma in questo calcio non possiamo fare solo una fase”.