LECCE – A La Spezia senza capitan Hjulmand. Cori razzisti, Lazio stangata dal Giudice sportivo

Curva Nord della Lazio vuota per una giornata. Questo quando stabilito dal Giudice sportivo dopo i fatti di ieri sera durante Lecce-Lazio, allorquando la quasi totalità del settore ospiti ha intonato dei cori razzisti verso i calciatori del Lecce, Samuel Umtiti e Lameck Banda. Una squalifica – pesante – in casa Lecce: a La Spezia mancherà capitan Hjulmand, fermato per un turno. Alla società di via Costadura anche un’ammenda. Il dettaglio delle decisioni prese del Giudice sportivo dopo il 16esimo turno di Serie A.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Jean Daniel Akpa Akpro (Empoli), Bruno Amione (Sampdoria), Lassana Coulibaly (Salernitana), Morten Hjulmand (Lecce), Soualiho Meite (Cremonese).

ALLENATORI – Squalifica per una giornata e ammenda di cinquemila euro per Salvatore Bocchetti (Verona).

SOCIETÀ – Lazio, una giornata col settore Curva Nord vuoto: “Il Giudice sportivo, letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale, nella quale, tra l’altro, si riferisce che durante l’intera gara, i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore ospiti distinti sud-est, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa mille dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce, Banda e Umtiti, (…), considerato che in base alla suddetta relazione, tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato Curva Nord dello stadio Olimpico di Roma; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il direttore di gara ad interrompere il gioco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, (…), PQM delibera di sanzionare la società Lazio con l’obbligo di disputare una gara col settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, privo di spettatori“. Ammenda di diecimila euro all’Atalanta; settemila euro al Lecce (petardi e fumogeni in campo); quattromila euro alla Lazio (petardi) e alla Salernitana; duemila euro alla Roma e al Torino; mille euro allo Spezia.