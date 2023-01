LECCE – Strefezza-Colombo stendono la Lazio: le immagini di una serata da ricordare a lungo

Terza vittoria consecutiva, ottenuta, per di più, in rimonta e contro uno squadrone come la Lazio. Serata da ricordare, quella del 4 gennaio 2023, per il Lecce di Marco Baroni, andato sotto nel primo tempo per via del gol di Immobile ma capace di sfoderare gli artigli nella ripresa, quando, prima con Strefezza, poi con Colombo, è riuscito a ribaltare le sorti dell’incontro.

Di seguito, alcune delle immagini della serata, realizzate dal nostro fotografo Max Coribello.