LECCE – Liverani, voglia di crederci: “Vincendo con il Brescia alimenteremo la speranza”

Lo aveva detto nel postpartita di Genova, lo ha confermato oggi: Fabio Liverani ci crede, vuole crederci e ci crederà finché ci sarà la possibilità di salvare il Lecce. E’ stato questo il tema della sua conferenza stampa odierna di presentazione del match con il Brescia, trasmessa attraverso i canali social del club giallorosso.

Questo il Liverani pensiero: “Non è facile ripartire dopo un ko ingiusto e pesante, su cui c’è tanto rimpianto perché avevamo la partita in mano, ma dobbiamo farlo. C’è consapevolezza che con il Brescia sarà una finale. Vincendo terremo accese le speranze, al contrario ogni possibilità di salvezza svanirà. Ho comunque la certezza che la squadra farà una partita tosta. Di certo c’è che il Lecce lotterà fino all’ultimo secondo. Se guardo ai punti fatti all’andata con i prossimi avversari dico che non abbiamo speranza, ma il calcio è bello perché è imprevedibile e noi dobbiamo fare il massimo per non avere alcun rimpianto se il Genoa dovesse fare pochi punti”.