LECCE – Liverani: “Il supporto del pubblico ci mancherà tantissimo. Speriamo che la nostra sanità fermi l’epidemia”

Le note vicende legate al Covid-19, costringeranno il Lecce in questo weekend ad uno stop forzato, con gli uomini di Fabio Liverani che torneranno in campo domenica 15 alle 12.30, quando al Via Del Mare, affronteranno il Milan di Stefano Pioli. In una situazione abbastanza surreale ed anomala, il tecnico romano ha comunque parlato attraverso canali ufficiali del club, analizzato a 360 gradi l’attuale situazione.

SITUAZIONE D’EMERGENZA – “Quella che stiamo vivendo è sicuramente una situazione di emergenza per tutto il paese e tutti noi. È un qualcosa di straordinario e dobbiamo seguire le direttive, avendo accortezza. A livello di squadra la viviamo con attenzione, ma senza una preoccupazione esagerata e durante il lavoro rimaniamo concentrati su quello che stiamo facendo. La nostra sanità, che è di livello mondiale, speriamo fermi l’epidemia quanto prima”.

CALCIO A PORTE CHIUSE – “Il calcio è uno sport che vive di emozioni e passioni ed avere uno stadio pieno è uno stimolo. Il supporto dei nostri tifosi ci mancherà tantissimo, ad oggi dovremmo farne a meno solo nella gara contro il Milan. Certamente quando una decisione riguarda tutti la si accetta con i suoi pregi e difetti, fermo restando che la prevenzione è la priorità su tutto. Personalmente ho affrontato due gare a porte chiuse, ed è una cosa differente, ma bisognerà cercare di essere concentrati sull’obbiettivo”

PROSSIMI IMPEGNI – “Nelle prossime quattro gare affronteremo Milan, Juventus, Sampdoria e Sassuolo e nel girone d’andata ottenemmo quattro pareggi. Prepareremo una gara alla volta, fermo restando che per salvarci dobbiamo fare più dei quattro punti dell’andata.”

INFERMERIA – “Farias si sta allenando con la squadra e deve solo trovare il ritmo e la condizione atletica. Stesso discorso vale per Babacar. La situazione di Falco è diversa rispetto agli altri due, lavora ancora in differenziato e credo che per vederlo allenare con la squadra ci vogliano sette-dieci giorni”.

AVVERSARIE – “Domani qualcosa la guarderò, non tutti i match perchè faremo anche allenamento. Avrò un minimo di attenzione per quelle squadre che stanno lottando per il nostro stesso obbiettivo“.