CICLISMO – Mtb, rinviata la “Marathon del Salento”. Gli organizzatori: “Scelta difficile ma necessaria”

Tra gli innumerevoli eventi sportivi rinviati o cancellati c’è anche la nona edizione della Marathon del Salento, la più prestigiosa delle gare di primavera di mountain bike, organizzata dalla Mtb Casarano, capace di riunire, nella scorsa edizione, oltre mille partecipanti giunti da tutta Italia, e non solo. L’evento si sarebbe dovuto tenere il 19 aprile prossimo, con partenza e arrivo alla Pista Salentina di Torre San Giovanni di Ugento, ma, al momento, è stato rinviato ai primi di ottobre. Questo il comunicato degli organizzatori:

“Il comitato organizzatore della Marathon del Salento, prevista per il 19 aprile 2020, dopo aver discusso ampiamente, anche con gli Organi competenti, sugli scenari che si stanno delineando, sull’incertezza e le problematiche che ne scaturiscono, in considerazione dello sviluppo della situazione sanitaria conseguente al diffondersi dei casi di Coronavirus sul territorio nazionale, locale e alle misure restrittive e provvedimenti che le Autorità hanno adottato e che ancora potrebbero adottare, con dispiacere comunica il RINVIO della manifestazione.



Consapevoli di ciò che il nostro Paese sta affrontando con riguardo a questa grave emergenza, siamo convinti che la tutela della salute debba essere l’assoluta priorità. Non è stato facile prendere questa decisione ma è stata necessaria, lavoravamo da mesi per presentare al meglio la manifestazione, abbiamo atteso qualche giorno, ma l’attesa non ha portato notizie confortanti e non può essere protratta ai fini organizzativi.

La nuova data prevista è domenica 04 ottobre 2020. Nei prossimi giorni comunicheremo i dettagli”.