LECCE – Liverani e lo scoglio Inter: “Gara impari, ma lo era anche con la Juve”. I convocati

Sarà un Lecce in emergenza assoluta quello che domani andrà ad affrontare una gara già di per sé proibitiva con la corazzata Inter. I giallorossi cercheranno un’impresa già riuscita con la Juventus, come ha voluto sottolineare lo stesso mister Liverani.

“In questo momento ci sono tante difficoltà – ha affermato il tecnico – in quanto siamo in emergenza. Devo cercare di mettere in campo una squadra equilibrata. Le opzioni a cui penso, comunque, sono più o meno sicure, nel senso che mi piace mettere i calciatori nella possibilità di giocare nelle loro posizioni abituali. Importante per noi è il recupero di Majer, e per fortuna anche Falco e Lapadula sono ok. Quella di domani contro l’Inter è sulla carta una gara impari, come è stata quella con la Juventus che, però, siamo riusciti a pareggiare. Domani ci vorrà grande corsa, attenzione, personalità e un pizzico di fortuna che è necessaria per poter ottenere un risultato positivo”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

13 Rossettini

14 Deiola

16 Meccariello

21 Gabriel

22 Vigorito

25 Gallo

29 Rispoli

30 Babacar

34 Maselli

37 Majer

39 Dell’Orco

77 Tachtsidis

97 Chironi