SERIE A – Un girone d’andata super, una squadra solidissima, con una coppia d’attacco in grande spolvero: l’Inter di Antonio Conte

A quasi cinque mesi da quel 4-0 di San Siro che di fatto sanciva il ritorno del Lecce in Serie A, nel pomeriggio i giallorossi affronteranno nuovamente l’Inter del grande ex Antonio Conte, in una sfida che almeno sulla carta si preannuncia abbastanza complicata per gli uomini di Liverani.

Chi ad inizio campionato indicava i nerazzurri come la maggiore candidata al ruolo di anti Juventus, ad oggi sembra aver avuto pienamente ragione. Handanovic e compagni si sono resi protagonisti di un girone d’andata assolutamente di altissimo livello, collezionando ben 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, maturata nel big match di San Siro contro la Juventus. Dopo un lungo corpo a corpo con i bianconeri di Maurizio Sarri per il titolo di campione d’inverno, l’Inter ha ceduto il passo solo nell’ultima gara del girone d’andata, quando è stata bloccata sull’1-1 interno da una bella Atalanta, consentendo agli storici rivali di effettuare il contro-sorpasso in classifica.

Nonostante le diverse defezioni che hanno di fatto tormentato la formazione meneghina per buona parte del girone d’andata, Antonio Conte è riuscito a trasmettere ai suoi, ferocia e mentalità vincente. Il tecnico leccese ha potuto fino ad ora contare su una solidissima difesa, guidata da un De Vrij in assoluto stato di grazia, su un Brozovic in versione tuttocampista e soprattutto sulla coppia gol Lukaku-Martinez, che ad oggi sembra essersi caricata la squadra sulle spalle. L’ex tecnico della Nazionale, è riuscito inoltre a far definitivamente esplodere le qualità di giovani come Sensi, Barella e Bastoni, rilanciando elementi in netta difficoltà come Candreva e Gagliardini, puntando ovviamente su quelle poche certezze rimaste delle passate annate che rispondono ai nomi di capitan Handanovic e Milan Skrniar. Tutti questi ingredienti, sommati alle note qualità del condottiero nerazzurro hanno riportato, nella Milano nerazzurra entusiasmo e fiducia che probabilmente da quelle parti non si vedevano da diversi anni. Una sfida quindi non certamente semplice per gli uomini di Fabio Liverani, che proveranno comunque a rallentare la corsa di una formazione che fino ad oggi soprattutto lontano da San Siro ha rasentato le perfezione, raccogliendo 25 punti sui 27 a disposizione, facendo registrare un mezzo passo falso solo nella trasferta di Firenze.

Nei 17 precedenti al Via del Mare, tra campionato e Coppa Italia, tra Lecce ed Inter, i nerazzurri si sono imposti in dieci circostanze, tre sono le vittorie giallorosse e solo quattro i pareggi. Ben augurante, per i colori giallorossi, l’ultimo precedente in campionato che risale a esattamente otto anni fa, quando, la squadra allenata da mister Serse Cosmi, piegò quella di Claudio Ranieri con un gol di Giacomazzi al 40′ del primo tempo (dati wlecce.it).