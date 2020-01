CALCIO A 5 – “Quelli del Calcetto” di Taviano: risultati della 10ª giornata, classifica e prossimo turno

L’Ascus Lecce si aggiudica il derby col Bari. Decide una doppietta di Massimo Cervelli la sfida tutta pugliese della quarta giornata del campionato di calcio a 5 per non vedenti assoluti categoria B1, giocata a Bari sabato sera. La formazione di mister Antonio Potenza si è imposta per 2-1 con il primo gol di Cervelli…