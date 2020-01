A quasi cinque mesi da quel 4-0 di San Siro che di fatto sanciva il ritorno del Lecce in Serie A, nel pomeriggio i giallorossi affronteranno nuovamente l’Inter del grande ex Antonio Conte, in una sfida che almeno sulla carta si preannuncia abbastanza complicata per gli uomini di Liverani. Chi ad inizio campionato indicava i…