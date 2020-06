LECCE – Liverani e la Juventus: “Vorranno schiacciarci, noi saremo compatti. Ho fiducia nei ragazzi”. I convocati

Dopo il Milan altra sfida a una storica grande della Serie A per il Lecce. Stavolta opposta ai giallorossi c’è la Juventus capolista, in un match in programma domani alle 21.45 presentato da Fabio Liverani sui canali social del club.

Anche con i bianconeri sarà emergenza: “La nostra rosa è questa. Per noi giocare ogni tre giorni non è un vantaggio, in più si sono aggiunti alcuni acciacchi, che non è semplice metabolizzare in poco tempo. Per noi è molto dura, perché senza cinque giocatori è difficile fare anche troppi cambiamenti. Per fortuna abbiamo recuperato Barak, che però dobbiamo essere bravi a gestire per evitare ricadute”.

In questo finale di campionato servirà fare gli straordinari: “Per mantenere la categoria non ci basterà fare qualcosa di ordinario. I ragazzi questo lo sanno e sanno anche che per loro mi butterei nel fuoco. Sono i giocatori che ho scelto ed ho mantenuto. Quindi la fiducia è massima, anche se da loro pretendo il massimo ed è per questo giusto toccare alcune corde, ogni tanto. Noi crederemo fino alla fine a questa salvezza”.

Domani sera il match sarà di quelli proibitivi: “A prescindere da chi ha davanti la Juventus vive per vincere sempre e comunque. Ci vorranno chiudere e mettere la gara in discesa, per poi gestirla. Noi dobbiamo essere bravi a creare delle difficoltà, attraverso la compattezza, senza concedere palle tra le linee dove sono molto bravi negli uno due”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

2 Radicchio

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

15 Monterisi

16 Meccariello

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

31 Colella

34 Maselli

35 Rimoli

72 Barak

77 Tachtsidis

97 Chironi