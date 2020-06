SERIE A – Giudice sportivo, mazzata su Skriniar (Inter). Out Danilo (Juventus): gli squalificati della 27ª

Sono otto i calciatori squalificati dal Giudice sportivo dopo le gare della 27esima giornata di Serie A, giocate da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno. La sanzione più pesante va a Skriniar (Inter), penalizzato per tre giornate. Nella Juventus, prossima avversaria del Lecce, non ci sarà Danilo, appiedato per un turno. Il dettaglio.

CALCIATORI: Tre giornate e diecimila euro di ammenda per Milan Skriniar (Inter: una per espulsione, due per espressione offensiva al direttore di gara, accompagnata da frase blasfema); due giornate a Martin Caceres (Fiorentina); una giornata per Danilo (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Marco Faraoni (Verona), Simone Iacoponi (Inter), Jakub Jankto (Sampdoria).

ALLENATORI – Una giornata di squalifica per Giuseppe Iachini (Fiorentina), Antonio Conte (Inter) e Lorentino Beoni (coll. tecnico Juventus).