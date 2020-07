LECCE – Liverani ci crede ancora: “In zona salvezza è cambiato poco. Ci serve solo la scintilla”

Nemmeno il tempo di assorbire i postumi dell’ennesimo ko e per mister Fabio Liverani è tempo di presentare in conferenza stampa una nuova, importantissima sfida di campionato. Domani c’è Lecce-Lazio.

Per Liverani fare punti è necessario per ritrovare fiducia ed entusiasmo in un discorso salvezza ancora apertissimo: “Attualmente ci manca quel risultato che ci regali lo spirito giusto per ripartire. Lo dobbiamo cercare a tutti i costi per avere autostima, la strada è quella giusta. Ci manca giusto quella scintilla. In chiave salvezza non cambia moltissimo. C’è bagarre, per noi sarebbe importante un successo anche per il valore mentale. Può succedere ancora di tutti”.

Sulla formazione: “Tachtsidis è fuori per squalifica, abbiamo recuperato elementi per l’allenamento ma è da verificare il minutaggio. Dell’Orco e Deiola sono dei lungodegenti e vedremo quanto potranno giocare, Majer e Meccariello si sono allenati di più. Lapadula e Rossettini sono invece ancora out”.

Per mister Liverani non sarà una gara come le altre: “Non lo è mai quando di mezzo c’è una mia ex squadra. Però c’è da dire che penserò solo e soltanto al bene della mia squadra, il resto sarebbe inutile. Con Simone Inzaghi c’è un gran bel rapporto. E sulla gara posso dire che veniamo entrambe da sconfitte, penso possa succedere di tutto”.