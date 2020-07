VOLLEY – Doppio colpo Cutrofiano, tris per Aurispa Libellula. Attive anche Casarano, Leverano e Galatone: le ultime di mercato

Le ultime di mercato delle salentine di volley. Si muovono, e bene, Aurispa Libellula Lecce, Leverano, Cutrofiano, Casarano e Galatone.

AURISPA LIBELLULA LECCE – Continua il lavoro del ds Mirko Corsano che si assicura le prestazioni dei giovanissimi Riccardo Capelli e Ian Poli. Capelli, proveniente dal Vero Volley Monza di Superlega, è uno schiacciatore classe 2000, 199 cm, cresciuto nel Cinisello prima di passare al Vero Volley, giocando la D e poi la B2 sino al 2017; per i successivi due anni ha militato nella formazione giovanile monzese della Euro Hotel Residence Vero Volley di Serie B. L’anno scorso la chiamata in prima squadra e il battesimo con punto in Superlega contro Sora. Poli, opposto 2001, 190 cm, cresce nella Pallavolo Massa prima della chiamata, nel 2018, della Lube, che lo integra nel suo vivaio e con la quale vince l’argento nel torneo under 18. Lo scorso anno ha militato in A3 a Macerata. Ingaggiato anche il centrale Giancarlo Rau, uomo di esperienza e grinta voluto da coach Denora. Nativo di Modena, classe 1989, 197 cm, è cresciuto in Cile e poi, tornato in Italia, ha seguito le giovanili a Modena approdando in A1 con la Cimone Modena, nel 2007-08, conquistando la Challenge Cup. Quindi le esperienze con Bastia Umbra e Molfetta (due promozioni in A2), poi è a Civita Castellana (altra promozione) prima di passare alla Globo Scarabeo, in A2, dove conquista la Coppa Italia di categoria.

VOLLEY LEVERANO – Marco Serra sarà ancora un pilastro della Bcc. “Tornare a giocare nel nostro palazzetto davanti ai nostri tifosi sarà fondamentale se si vuole affrontare una stagione da protagonisti. Dopo due anni di lontananza da quel parquet, l’obiettivo, grazie alle operazioni di mercato portate avanti dalla società, è di riportare l’entusiasmo creato in passato. Ci attenderanno molti derby, mi aspetto un campionato molto equilibrato”.

VOLLEY CUTROFIANO – Blitz di mercato del club salentino: arriva Sara Menghi, una delle giocatrici più forti nel panorama nazionale, che costituirà una coppia tutta qualità con Anna Caneva. Classe 1983, 183 cm, mantovana, si trasferisce a Roma dove cresce professionalmente nella Piva e a Frascati. Poi esordisce in A2 con Civitanova e l’anno seguente arriva la Coppa Italia. Ritorna nelle Marche, a Urbino, poi esordisce in A a Castellana Grotte; quindi Savino del Bene, Saint Raphael in Francia, Teodora Ravenna, Cuneo e Perugia. “Scegliere di giocare in Salento è una sfida entusiasmante. Gli arrivi sinora annunciati parlano di giocatrici perfette per la categoria. Ci divertiremo sicuramente e poi arrivo in una terra fantastica per cultura, bellezza e tradizioni”. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di un altro rinforzo di spessore: si tratta del fortissimo libero Martina Ferrara, in origine schiacciatrice, già vincitrice di quattro scudetti tra under 18 e 16, vice campione d’Italia under 14, convocata in Under 20 per i Mondiali 2017 in Messico. “Finalmente saremo dalla stessa parte del campo e non più da avversari. Non vedo l’ora di giocare con questi colori e essere supportata dai nostri super tifosi. Lavorando al massimo potremo toglierci delle belle soddisfazioni”: sono le prime parole di Ferrara.

LEO SHOES CASARANO – Ingaggio di spessore per i rossazzurri. Ufficializzato l’arrivo di Mirko Torsello, classe 1987, 198 cm, centrale di ruolo salentino. Cresciuto nelle giovanili dell’Alessano, colleziona, poi, esperienze a Specchia, Taviano, Galatone, Potenza, Ugento. Il ritorno ad Alessano coincide con la doppia promozione, prima in B1, poi in A2. A Taviano continua la sua esperienza in A2, dal 2017 al 2019. Nell’ultima stagione è stato in forza al Galatina. “Sono entusiasta di far parte di questo progetto e di ritornare ad avere Fabrizio Licchelli come coach. Abbiamo fame e voglia di vincere”, dice Torsello.

GREEN VOLLEY GALATONE – Quattro ingaggi per la società del presidente Giuseppe Giuri. Faranno parte del roster 2020-21 l’opposto Riccardo De Lorentis, il palleggiatore Federico Epifani e i due laterali Giacomo Vizzino e Carlo Alberto Pagano. A ciò si aggiungono i già riconfermati Mattia Dantoni, Alessandro Papa, Matteo Sancesario, Pierluigi Manta, Michele Muci, Andrea Muci, Aristide De Bitonti e Alessio Pica. “La squadra che sta prendendo forma è un’ottima squadra, dalle caratteristiche differenrti rispetto a quella dello scorso anno, e bisognerà lavorare tanto per traguardi ambiziosi. Rimane la volontà di fare un campionato di alto livello”, dice coach Rudy Alemanno.