TENNIS – Weekend intenso e agrodolce per il Ct Maglie

Weekend intenso per il Circolo tennis Maglie, che, con le sue tre squadre, ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Nulla da fare in A1 per i salentini, che si piegano per 5-1 al Sassuolo, rinforzato da Roberto Carballes Baena, top 100 Atp, e da Enrico Dalla Valle, 420 Atp. Gil emiliani sono scesi in campo anche con Michele Vianello e Federico Bondioli, tra i più promettenti under 16 italiani. Il Ct Maglie ha schierato Geoffrey Blancaneaux, Erik Crepaldi, Francesco Garzelli e Lorenzo Lorusso. I risultati: Vianello b. Garzelli 60 26 10-6; Dalla Valle b. Crepaldi 75 76; Bondioli b. Lorusso 76 76; Carballes b. Blancaneaux 62 63; Crepaldi-Garzelli b. Vianello-Bondioli 36 61 10-5; Carballes-Dalla Valle b. Blancaneaux-Lorusso 62 60.

In Serie B pareggio per il Ct Maglie contro il Tc Trani. I magliesi hanno schierato Jelle Sels, Daniel Bagnolini, Mattia Leo e Silvio Mencaglia; di contro: Mauro De Mauro, Giorgio Portaluri, Giuseppe De Camelis e Alessandro Veneziani. I risultati: Sels b. De Maio 76 62; De Camelis b. Leo 61 61; Mencaglia b. Veneziani 62 75; Portaluri b. Bagnolini 57 63 10-3; Sels-Mencaglia b. Portaluri-Veneziani 46 63 10-8; De Maio-De Camelis b. Leo-Bagnolini 62 63.

Infine, la vittoria delle ragazze di D1 che, sabato, hanno superato il Ct Taranto per 3-0. La squadra, capitanata da Carola Liaci, è composta da Asia Pellegrino, Ginevra Puce, Silvia Romano, Elena Luceri, Emily Di Giannantonio e Angelica Nocco. La vittoria ha ipotecato l’accesso ai playoff per la promozione in C.

Il ds Antonio Baglivo: “Bellissimo weekend di grandissimo tennis. Per la A1 il percorso è in salita. Dobbiamo essere consapevoli che il campionato, mai come quest’anno, è di altissimo livello, in quanto tutti i top 100 vi prendono parte perché non ancora impegnati nei tornei internazionali. Bella soddisfazione per la B. Ottima la prova delle ragazze D1″.

Prossimi appuntamenti, domenica 12: in A trasferta a Siracusa; in B in trasferta a Brindisi.