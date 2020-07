SERIE A – Tachtsidis, un cartellino giallo inutile e dannoso: il Giudice sportivo della 30ª giornata

Il Lecce perde uno dei già contatissimi uomini in vista dell’anticipo della 31esima giornata di Serie A, in programma domani alle 19.30 al Via del Mare contro la Lazio. Panagiotis Tachtsidis, già in diffida e avendo ricevuto un evitabilissimo cartellino giallo a gara ormai finita (era il 90′) e a risultato ormai compromesso, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sarà costretto a saltare la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi che, al contrario, non ha alcun giocatore sulla lavagna dei “cattivi”.

Questo il Giudice sportivo delle gare della 30esima giornata.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Roberto Soriano (Bologna, espressione irriguardosa al direttore di gara); una giornata a Andrea Carboni (Cagliari, più ammonizione), Alessandro Bastoni (Inter, più ammonizione), Thiago Cionek (Spal), Danilo D’Ambrosio (Inter), Diego Demme e Kalidou Koulibaly (Napoli), Josè Luis Palomino (Atalanta), German Pezzella (Fiorentina), Ken Nlata Sema (Udinese), Matthijs De Ligt e Paulo Dybala (Juventus), Filip Duricic (Sassuolo), Armando Izzo (Torino), Panagiotis Tachtsidis (Lecce).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Andrea Tarozzi (Parma).