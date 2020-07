SERIE A – Al “Via del Mare” c’è un arbitro che rimanda a brutti ricordi: il programma della 31ª giornata

Lecce-Lazio apre i giochi della 31esima giornata di Serie A che si snoderà sino a giovedì sera col posticipo tra Verona e Inter. Al Via del Mare dirigerà l’incontro tra i giallorossi e i biancocelesti il signor Fabrio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Costanzo e Vivenzi, dal quarto uomo Iluzzi e dagli addetti al var Abisso e Fiorito. Il fischietto partenopeo non ha mai arbitrato il Lecce in Serie A; ci sono, però, tre precedenti nella Lega Pro del 2012-13, tutti negativi: la sconfitte per 1-0 di Carpi, sia in regular season, sia in finale playoff di andata, e il pareggio per 0-0 sul campo del Portogruaro. (fonte wlecce.it)

Alle 21.45 in campo Milan-Juventus: dirige Guida di Torre Annunziata.

Il programma della dodicesima di ritorno:

mar. h 19.30

Lecce-Lazio: Fabio Maresca di Napoli (costanzo-Vivenzi; IV Illuzzi; VAR Abisso-Fiorito)

mar. h 21.45

Milan-Juventus: Marco Guida di Torre Annunziata (Carbone-Longo; IV La Penna; VAR Giacomelli-Meli

–

(designazioni ancora non comunicate):

mercoledì 08/07 h 19.30: Fiorentina-Cagliari (Sky), Genoa-Napoli (Sky); h 21.45: Atalanta-Sampdoria (Sky), Bologna-Sassuolo (Sky), Roma-Parma (Dazn), Torino-Brescia (Sky);

giovedì 09/07 h 19.30: Spal-Udinese (Dazn); h 21.45: Verona-Inter (Sky).

–

CLASSIFICA: Juventus 75 – Lazio 68 – Inter 64 – Atalanta 63 – Roma e Napoli 48 – Milan 46 – Verona 42 – Bologna 41 – Sassuolo 40 – Cagliari e Parma 39 – Fiorentina 34 – Sampdoria e Udinese 32 – Torino 31 – Genoa 27 – Lecce 25 – Brescia 21 – Spal 19.