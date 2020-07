L’AVVERSARIO – Falcidiata dalle assenze e reduce da una pesante sconfitta interna: la Lazio di Simone Inzaghi

L’anticipo del 31° turno di Serie A, metterà di fronte Lecce e Lazio, in una sfida, che, almeno sulla carta, si preannuncia non certamente delle più semplici per Mancosu e compagni. I giallorossi sono reduci da ben sei sconfitte consecutive, ma, ad onor del vero, anche la formazione guidata da Simone Inzaghi, non sembra vivere il suo periodo di forma migliore.

Dal momento della ripresa della stagione, i biancocelesti hanno collezionato due successi e altrettante sconfitte, scivolando così a meno sette dalla Juventus capolista, allontanandosi quindi dal sogno Scudetto. Fino al momento dello stop forzato, la Lazio rappresentava senza alcun dubbio la sorpresa più bella del nostro campionato, ma, purtroppo per i biancocelesti, il calendario fitto d’impegni e i tanti infortuni li hanno fatti ricadere sulla terra e pagare un prezzo altissimo contro Atalanta e Milan.

Detto questo, al Via Del Mare, arriverà un avversario ferito, ma voglioso di fare punti, per tenere viva quella fiammella, almeno fino al giorno dello scontro diretto contro i bianconeri (20 luglio). Il tecnico degli aquilotti dovrà fare a meno nuovamente di Correa, mentre dovrebbe farcela Milinkovic Savic, con la coppia Caicedo-Immobile (37 gol in due), che tornerà a guidare l’attacco, dopo la pesante assenza per squalifica contro il Milan. Restano da sciogliere i dubbi circa le presenze di di Lucas Leiva e Lazzari: se non ce la dovessero fare pronti Djavan Anderson e Parolo.

Oggi le due formazioni si affronteranno in campionato in terra salentina per la ventesima volta. Il bilancio relativo ai precedenti 19 incontri, vede il Lecce in leggero vantaggio con otto successi, sette sono le vittorie biancocelesti, mentre in quattro occasioni ha prevalso l’equilibrio. L’ultima vittoria giallorossa risale al maggio 2005, quando la formazione di Zeman, s’impose per 5-3, grazie alla tripletta messa a segno da Vucinic e ai gol realizzati da Dalla Bona e Diamoutene. A nulla servì la tripletta messa a segno da Tommaso Rocchi. L’ultimo confronto diretto nel Salento è del dicembre 2011: vittoria per 3-2 della Lazio con doppietta di Klose e rete di Cana; per i giallorossi, Di Michele e Ferrario. (dati wlecce.it)