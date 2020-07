FEMMINILE – Serena D’Amico-Lecce Women, amore senza fine

Serena D’Amico sarà la punta di diamante del Lecce Women anche per la prossima stagione. La conferma del bomber giallorosso è arrivata dalla società negli scorsi giorni.

D’Amico è in forza al club salentino da 15 anni e ha realizzato ben 182 reti, tutte con la stessa maglia. In questo momento, però, la calciatrice è impegnata nella fase di recupero dall’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, effettuato a maggio nella clilnica Villa Bianca. Il ritorno in campo è previsto per il mese di dicembre.

“Nonostante il mio infortunio – dice D’Amico – la società Lecce Women ha deciso di darmi fiducia anche per la prossima stagione e di questo ne sono molto contenta. Mi dispiace non essere disponibile sin da subito, ma sarà certamente una motivazione in più per rientrare più forte di prima e dare il mio contributo ai colori giallorossi per raggiungere gli obiettivi stagionali, compreso quello delle 200 reti in carriera con la maglia del Lecce Women: ne mancano altre 18, dopodiché il presidente Sticchi Damiani dovrà tenere fede alla promessa fatta nei giorni scorsi” (LEGGI QUI).