LECCE – Le pagelle: ottime risposte dalle cosiddette seconde linee, missione compiuta per Baroni

LE PAGELLE DI SPEZIA-LECCE

Bleve 7: Dopo le due belle prove di campionato, arriva anche il tris in Coppa Italia. Attento e decisivo in avvio di gara, due volte su Strelec. Bene nelle uscite basse, alte e coi piedi. Affidabile come un motore multijet.

Calabresi 7: Avvio in sordina, come tutta la squadra. Poi scioglie i muscoli, scarica la tensione e mette dentro una prova di sostanza e di forza, di corsa e anche di gol, regalandosi, insieme ai suoi compagni, un viaggio all’Olimpico contro la “sua” Roma.

(83′ Gendrey) sv

Dermaku 6,5: Il freddo di La Spezia gli blocca un po’ i muscoli per metà tempo. Dopo aver rotto il fiato, poi, alza il livello della prestazione e tiene al largo i timidi tentativi spezzini. Ci prova anche su calcio piazzato dal limite, senza grossi esiti.

Meccariello 6,5: Qualche sbandata, specie nel primo tempo, quando la squadra fa fatica a sistemarsi per bene in campo e soffre un po’ gli attacchi dello Spezia. Nel secondo tempo sale di tono e si conferma come uno dei titolari di questa squadra, momentaneamente in panchina.

Barreca 7: Si riscatta dalla prova di Pisa mettendo dentro una prova di sostanza, condita da corsa e cross al bacio. Su uno di questi, Listkowski sblocca la parità. Poco prima, sempre su cross di Barreca, il polacco ci era andato vicinissimo.

(71′ Gallo) 6: Pochi minuti per gestire il risultato con ordine e diligenza.

Helgason 5,5: Una delle note meno liete della gara. Per tutto il primo tempo è spaesato, fuori tempo e fuori dalla manovra. Meglio nella ripresa, ma c’è da dire che era da metà ottobre che non giocava da titolare e, dopo due mesi, la gamba e il colpo d’occhio ne risentono.

(71′ Gargiulo) 6: Mette in ghiaccio la partita e, su ripartenza, offre un pallone d’oro che Felici non sfrutta al meglio.

Blin 5,5: Vedasi Helgason, anche se, rispetto all’islandese, ha più minuti di campionato nelle gambe. Sotto ritmo soprattutto nel primo tempo, quando non riesce a prendere in mano le redini della regia. Più combattivo nella ripresa, quando prende anche un giallo e rischia anche qualcosa di più.

Björkengren 6,5: Il soldatino silenzioso prende campo col passare dei minuti, dopo un avvio di gara abbastanza opaco. Poi comincia a ingranare e dà il suo contributo, in entrambe le fasi.

Listkowski 7: Nota lieta della serata. Finalmente sorridente, finalmente in gol, finalmente decisivo, come nel girone d’andata dello scorso anno, quando strappò più di un applauso. È fondamentale riportarlo in condizione, in vista dello sprint finale prima della pausa di Capodanno.

(84′ Burnete) sv: Esordio assoluto in prima squadra per il centravanti della Primavera. Una serata da ricordare.

Olivieri 6: Baroni lo conferma punta centrale. Non segna ma entra nell’azione del primo gol, dettando un pallone perfetto sulla corsa per Barreca. Ha tanta voglia di spaccare la porta e gli annullano anche un gol per un giusto fuorigioco. Dà sempre l’anima e questo è innegabile, ma l’intesa con Rodriguez è da migliorare, di molto.

(84′ Felici) sv: Esordio in Coppa Italia anche per lo sfortunato esterno romano, reduce da un lungo infortunio. E a momenti si regala la gioia personale, se solo ci avesse impiegato mezzo secondo in meno per tirare in porta.

Rodriguez 6,5: La prima gara per intero dello spagnolo da inizio stagione. Corre, dialoga coi compagni, sbaglia qualcosa (specie nei dialoghi con Olivieri), ma, a suo modo, è sempre pericoloso per la difesa avversaria. Regala a Calabresi un assist solo da spingere in porta dopo una sfrenata sortita sulla sinistra.

All. Baroni 7: Serata perfetta. Chiede alle seconde linee di dargli dei motivi per fargli cambiare idea. Ottiene delle ottime risposte. Vince e passa il turno, regalandosi il ritorno all’Olimpico contro la Roma e facendo riposare mezza squadra. Massimo risultato col minimo sforzo.

—

SPEZIA: Zoet 6 – Hristov 6, Erlic 5 (46′ Antiste), Bertola 6 – Ferrer 5,5, Sher 5,5, Kiwior 5 (46′ Bourabia 5), Agudelo 6 (64′ Nguiamba 5), Bastoni 5,5 (64′ Reca 6) – Strelec 6,5 – Nzola 5 (69′ Colley 5,5). All. Motta 5.

(foto: Marcin Listkowski, ottima prova condita da un bel gol – ph Coribello/SalentoSport)