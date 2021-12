MOTORI – Casarano Rally Team protagonista al ‘Prealpi’. Via allo ‘Sperlonga’: i salentini in gara

Bella prestazione di Emanuele Silvestri e Andrea Guerretti (Casarano Rally Team) in occasione del 22esimo Prealpi Master Show, svoltosi nel weekend scorso in provincia di Treviso. La coppia ha concluso la gara sul gradino più alto del podio della classifica riservata alle vetture di Gruppo N e della classe N5 Nazionale e del Raggruppamento C del Raceday, portando la Citroen Ds3 Power Brothers in 25esima piazza assoluta e 13esima tra gli iscritti alla serie riservata agli specialisti dei fondi a scarsa aderenza.

Tra oggi e domani si correrà, poi, il 13esimo Rally di Sperlonga, in provincia di Latina. Ci saranno anche portacolori di scuderie salentine, come Fabrizio Rodi, coadiuvato da Marco Pariselli, a bordo di Peugeot 208 R2C Team Colombi, tesserati con la Salentomotori di Tricase.

Per la Max Racing ci sarà il ritorno in gara, dopo un anno di stop per infortunio, della leccese Emanuela Pellasca che correrà insieme al marito, e presidente della scuderia, Massimiliano Centonze, a bordo di una Fiat Grande Punto Abarth. Oltre alla coppia Pellasca-Centonze, in gara anche il 32enne di Brindisi, Gabriele Bruno, col co-driver Giuseppe Corina, di Castrignano dei Greci, su Peugeot 106 XSI, Rs 1.4. La squadra Max Racing si completa coi casaranesi Marco Legittimo e Davide Varrazza, a bordo di Fiat Seicento Abarth Racing Start 1.15.

(foto: Silvestri-Guerretti al Prealpi’21 – ph Zini)