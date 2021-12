LA CRONACA – Impresa Lecce in Coppa. I giallorossi espugnano La Spezia, ora c’è la Roma

Un gran bel Lecce, giovane e pimpante nonostante l’ampio turnover, si impone per 0-2 sul campo di un club di categoria superiore, lo Spezia. I giallorossi una volta entrati in partita sono stati in grado di avere costantemente il pallino del match in mano, meritando il successo. L’undici salentino è così l’unica squadra in grado di superare i sedicesimi di finale.

Baroni cambia tanti degli interpreti del suo 4-3-3, facendo esordire dal primo minuto quest’anno Listkowski e Rodriguez in attacco. Turnover anche per Thiago Motta, il cui 3-5-1-1 registra la prima da professionista di Bertola ed il rientro di Nzola in attacco. Inizio equilibrato e ad alto tasso agonistico, con poche trame da ambo le parti. La prima conclusione a rete è di marca spezzina e porta la firma di Bastoni, il cui diagonale al dodicesimo è deviato sull’esterno della rete da Calabresi. Un minuto e prodezza di Bleve, che di puro istinto respinge il colpo di testa da due passi di Strelec. Ancora l’estremo giallorosso chiamato alla parata in due tempi al quarto d’ora per opporsi alla conclusione da fuori di Kiwior. Il primo timido tentativo leccese è affidato alla testa di Dermaku, che devia ampiamente sopra la traversa il corner di Listkowski. Occasionissima Lecce al 26′: Barreca crossa bene dalla sinistra, velo di Olivieri e zampata di Listkowski respinta con un guizzo felino da Zoet. Al 38′ Agudelo si libera al limite, costringendo Bleve alla parata a terra. Il predominio territoriale imbastito dai giallorossi è premiato al quarantatreesimo dal gol del vantaggio firmato Listkowski, che devia perfettamente di testa sotto l’incrocio il cross con il contagiri di Barreca al termine di una splendida azione corale. Immediata risposta ligure con il mancino di Strelec, deviato da Bjorkengren sopra la traversa a chiudere la prima frazione di gioco.

Ripresa e ancora Lecce più pimpante degli avversari. Così, dopo un gol annullato a Olivieri per fuorigioco, al 54′ arriva il bis giallorosso. A servirlo è Calabresi, che di sinistro appoggia facilmente all’angolino il cross con il contagiri di Rodriguez. Trema la porta di Bleve al 64′, quando Strelec di testa impatta bene il cross dalla destra cogliendo in pieno il palo. Due minuti e gran contropiede giallorosso affidato a Olivieri, che entra in area e scarica di mancino sull’esterno della rete. Tocca poi a una punizione da posizione interessante di Dermaku che si spegne dritta sulla barriera a dieci dal novantesimo. L’ultima occasione è ancora per il Lecce, al tiro con Felici subito prima del recupero: destro da ottima posizione respinto in corner. I giallorossi chiudono in scioltezza legittimando lo 0-2 conclusivo.

Nel prossimo turno di Coppa il Lecce sarà ospite della Roma. Sfida in programma il 12 o 19 gennaio, con calendario da definire.

