LECCE – Le idee chiare di mister Corini: “Fare il nostro gioco e lottare anche Pisa”. I convocati

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Pisa in programma domani alle ore 15 allo stadio Arena Garibaldi.

L’apertura è per gli avversari: “Abbiamo la piena consapevolezza di affrontare una squadra che ci creerà tante difficoltà. Si stanno giocando i playoff ed hanno qualità importanti, dunque sarà dura e dobbiamo sapere di doverci esprimere assolutamente a livelli importanti se vogliamo andare avanti sulla giusta strada”.

La sua squadra sta vivendo un gran momento: “Arriviamo in un punto fondamentale del nostro cammino con tutti i presupposti giusti e corretti per mettere in evidenza le nostre qualità. Siamo in un ottimo momento, lo sappiamo e sappiamo anche che questo è frutto del lungo e paziente lavoro. Solo andando avanti lavorando nel modo giusto e perseguendo le nostre idee possiamo allungare il periodo positivo”.

Sui tifosi: “Sarebbe stato straordinario averli al fianco per tutta la stagione. Quando hanno potuto si sono sempre fatti sentire e questo lo abbiamo apprezzato molto. Ci è servito tantissimo e la cosa ci ha caricato molto. In questa fase clou sarebbe stato fondamentale per noi averli al nostro fianco, ma purtroppo le contingenze della quotidianità ce lo vietano. Vogliamo continuare a fare bene anche per loro per poi poterci riabbracciare tutti quanto prima”.

Il solito dualismo a centrocampo: “Sono giocatori che hanno già giocato insieme. In questo momento ho però un’idea sugli interni di centrocampo che stanno facendo bene, così Hjulmand e Tachtsidis mi servono maggiormente davanti alla difesa. Sono un valore aggiunto, a me spetta la scelta e mi muovo di conseguenza in ottica gestione delle risorse ed in base a chi mi serve maggiormente in alcune fasi”.

La classifica sorride, ma serve continuare a lavorare duro: “Abbiamo la fortuna di pensare esclusivamente a noi ed abbiamo creato i presupposti per la promozione. Sappiamo che c’è tanto lavoro da fare, ed il restare concentrati su questo aspetto non ci crea affatto vertigini anzi, ci carica ancor di più a mantenere la posizione di classifica che vogliamo ottenere a fine campionato”.

Questi i convocati:

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI – Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Zuta, Gallo, Calderoni,

CENTROCAMPISTI – Paganini, Nikolov, Bjorkengren, Maselli, Majer, Hjulmand, Tachtsidis,

ATTACCANTI – Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Rodriguez

Non faranno parte del gruppo i non convocati Monterisi, Borbei (con la Primavera) e gli infortunati Adjapong, Mancosu, Listkowski e Felici.