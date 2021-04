SERIE B – Pasquetta all’ombra della Torre pendente per il Lecce. L’ultimo successo valse mezza Serie A

Brucia ancora quello 0-3 interno del 19 dicembre. Forse, a pari merito con la trasferta di Brescia, la peggior uscita del Lecce in tutta la stagione. L’obiettivo dei giallorossi di Eugenio Corini è di cancellare quella partitaccia, in cui il Pisa dominò in lungo e in largo, trovandosi sopra di due già dopo 17 minuti.

Domani, le condizioni delle due squadre saranno sicuramente diverse. Il Lecce viene da un pokerissimo di vittorie e non intende fermarsi proprio sul più bello. Il Pisa sta attraversando un periodo di di alti e bassi, dopo un buon girone d’andata. Nell’ultimo turno ha pesantemente perso al cospetto di un Pescara invischiato nella lotta salvezza. In casa, però, il Pisa ha ceduto il passo solo una volta, col Cittadella a fine novembre, e ha battuto la Spal e il Brescia, ha pareggiato contro Monza, Chievo, Empoli e Salernitana. Insomma, un tipino niente male tra le mura dell’Arena Garibaldi.

I precedenti, all’ombra della Torre pendente, non sono incoraggianti: in 17 incontri, i giallorossi ne hanno vinti solo due, contro undici dei nerazzurri. L’ultimo confronto diretto, in Prima Divisione Lega Pro, finì 1-0 per i toscani con gol di Giovinco (27 aprile 2014). L’ultima sfida in Serie B risale al 1° dicembre 2007, 1-1 con gol di Cottafava e Genevier. Per trovare l’ultimo successo salentino, invece, si deve risalire all’importante semifinale playoff del 4 giugno 2008: il gol di Tiribocchi lanciò la squadra di Papadopulo verso la finale, poi vinta contro l’Albinoleffe. (dati wlecce.it).

Il programma del turno di Pasquetta:

lun. ore 12.30

Pordenone-V. Entella: Francesco Meraviglia di Pistoia (Lo Cicero-Lombardo; Illuzzi)

—

lun. ore 15

Ascoli-LR Vicenza: Luca Massimi di Termoli (Costanzo-Liberti; Marini)

Cittadella-Reggina: Federico Dionisi de L’Aquila (Tardino-Villa, Santoro)

Cosenza-Cremonese: Ivano Pezzuto di Lecce (Pagnotta-Yoshikawa; Robilotta)

Monza-Pescara: Daniel Amabile di Vicenza (Dei Giudici-Affatato; Gariglio)

Pisa-Lecce: Livio Marinelli di Tivoli (Bercigli-Nuzzi; Prontera)

—

lun. ore 17

Reggiana-Brescia: Antonio Rapuano di Rimini (Ruggieri-Macaddino; Maggioni)

—

lun. ore 19

Spal-Venezia: Gianluca Aureliano di Bologna (Margani-Lanotte; Volpi)

—

lun. ore 21

Salernitana-Frosinone: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Massara-Moro; Marchetti)

(Empoli-Chievo: rinviata a data da destinarsi)

–

CLASSIFICA: Empoli* 59 – Lecce 55 – Monza e Salernitana 51 – Venezia 49 – Spal 46 – Cittadella e Chievo 45 – Brescia 42 – LR Vicenza 41 – Pisa* e Reggina 40 – Frosinone 39 – Cremonese* 36 – Pordenone* 34 – Cosenza 32 – Reggiana 30 – Ascoli 28 – Pescara 26 – V. Entella 22.

(* Empoli, Pisa, Cremonese e Pordenone una gara in meno)

(foto: lo 0-2 di Gucher nel Lecce-Pisa dell’andata – ©SalentoSport/Coribello)