LA CRONACA – Il Lecce è assente e sbaglia tutto: facile dominio del Pisa che ne fa tre

Il Lecce getta al vento due mesi di ottimo lavoro subendo una sveglia clamorosa dal Pisa, che passeggia e vince 0-3. Giallorossi troppo brutti per essere veri, tanto da venire umiliati sotto ogni piano dai coriacei avversari. Ora la classifica si fa sempre più preoccupante, dopo 4 gare senza successi.

Corini ed il suo vice Lanna, in panchina al suo posto, optano per il 4-3-1-2 rivoluzionando l’attacco con Listkowski alle spalle di Falco e Stepinski. D’Angelo risponde con un modulo speculare e Vido-Palombi davanti. L’inizio di gara del Lecce è da incubo. Al 2′ un innocuo lancio di Marin incontra lo strafalcione di Meccariello, che liscia mandando in porta Soddimo, abile di destro a fare 1-0. La reazione giallorossa latita e al 9′ Vido prova a beffare sul primo palo Gabriel, che devia in angolo. Al quarto d’ora la prima conclusione giallorossa: un colpo di testa di Paganini alto di poco su cross di Stepinski. Dalla cintola in giù, però, il Lecce si esprime su livelli dilettantistici, e ad ogni palla persa è un pericolo avversario. Così al 18′ i nerazzurri raddoppiano con Gucher, che ha tutta la libertà di metterla sotto l’incrocio. Un minuto e Paganini si mangia un gol fatto, calciando al lato dall’area piccola sugli sviluppi di un corner. Al 21′ occasionissima per Henderson, che su assist di Paganini vede il rasoterra respinto da Perilli. Al 37′ tocca a Falco a provarci: un mancino dal limite nettamente alto sopra la traversa. L’assedio prima dell’intervallo è sterile, e si va al riposo con il Pisa avanti di due gol.

Nella ripresa Lecce più convincente, e vicino subito a due gol nei primi dieci minuti con Mancosu, il cui tiro è respinto, e con Coda che manda alto al volo da posizione defilata. Al 58′ attento Gabriel ad evitare il tris ospite, opponendosi al tiro di Gucher. Occasione Mancosu al 61′: il capitano ci prova al volo, sfiorando il palo alla sinistra di Perilli. Al 62′ decisivo ancora Gabriel per opporsi a Vido, pericoloso in diagonale. Il gol pisano è però solo rinviato al sessantanovesimo, quando il neo entrato Sibilli sfrutta la ripartenza dei suoi e la infila sotto l’incrocio. Il Lecce è completamente fuori partita e privo di idee nella manovra e attributi nell’intensità. All’80’ ancora Coda al volo: palla al lato. Gli ultimi minuti sono un’agonia, con il Lecce che ha attaccato opposto ad un Pisa dominante in scioltezza, fino al fischio finale che sancisce lo 0-3.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena in casa della Spal, martedì 22 alle 19.