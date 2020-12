TARANTO – Vigilia della partita con l’Aversa, Laterza: “I tre punti sono fondamentali”. La probabile formazione

Per l’ottava giornata di campionato, il Taranto affronterà il Real Aversa. I rossoblù, raggiunti per due partite di seguito al 95’, vogliono tornare alla vittoria, per tentare di accorciare la distanza dalla capolista Sorrento, che al momento dista quattro punti. Il match si giocherà al “Teresa Miani” di Ginosa, vista l’indisponibilità dello “Iacovone”. La copertura dello stadio tarantino, dopo i recenti forti temporali, ha subito ingenti danni, per tanto la struttura non è agibile. I rossoblù sono i favoriti, ma non dovranno sottovalutare l’incontro. I campani in questa settimana hanno espugnato il “Vito Curlo” di Fasano con il risultato netto di tre a zero. A presentare la sfida di domani ci pensa mister Giuseppe Laterza nella conferenza stampa pre-gara.

3 PUNTI FONDAMENTALI – “Ci dispiace giocare lontano dallo Iacovone, fare la gara nel nostro stadio è sempre un vantaggio. Dobbiamo variare qualcosa visto l’infortunio di Calemme, abbiamo però recuperato Boccia, Serafino e Matute. Quest’ultimo partirà dalla panchina, mentre Abayan farà parte dell’11 titolare. Sono sicuro che anche domani affronteremo l’Aversa con il giusto atteggiamento. Ci aspetta una gara molto difficile, i 3 punti domani sono fondamentali”.

Il tecnico ionico quindi ha rilasciato più di qualche indicazione per la probabile formazione di domani. Il modulo è quello di sempre, 4-2-3-1. La retroguardia difensiva sarà pressoché la stessa: davanti a Sposito ci saranno molto probabilmente, partendo da destra, Boccia, Guastamacchia, Rizzo e Caldore. La coppia di centrocampo sarà Diaby–Marsili. La linea di tre quarti dovrebbe essere composta da Falcone e Guaita, che agiranno come esterni, mentre al centro potrebbe esserci Santarpia. Acquadro quindi dovrebbe partire dalla panchina. Il centro avanti, così come rilasciato da Laterza, sarà Abayian.