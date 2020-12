CASARANO – Feola avverte: “Ad Andria ci aspetta una battaglia”

Il Casarano si prepara alla trasferta sul campo della Fidelis Andria. Queste le parole del trainer rossazzurro, Vincenzo Feola, rilasciate all’ufficio stampa del Casarano.

“È una partita difficile, una gara importante, giochiamo contro un’ottima squadra che, domenica scorsa, ha fatto bene ad Aversa. Conosciamo le difficoltà della gara, affronteremo una squadra ben organizzata, ben allenata, sicuramente contro di noi vorrà fare bella figura, noi lo sappiamo, ci siamo preparati bene e domenica andiamo ad affrontare questa ulteriore battaglia“. Sui nuovi arrivi in casa Fidelis: “Era già una buona squadra, poi con l’avvento di Cerone e Avantaggiato, ha migliorato il tasso tecnico. Ripeto, conosciamo bene le difficoltà, però noi andiamo lì per fare la nostra partita”.

E ancora: “Ho già detto che il nostro campionato è iniziato domenica, perché le difficoltà le abbiamo avute e le stiamo superando. Il campionato è ancora lungo, perciò io sono molto fiducioso, perché questa è una squadra che ha grossi margini di miglioramento e siamo ancora all’inizio dopo la settima giornata, ciò non toglie che domenica ci aspetta comunque una battaglia. Infortuni? Fanno parte del gioco, gli infortuni ci sono, bisogna metterli in preventivo, però chi scenderà in campo farà la sua parte e darà il massimo per cercare di contribuire alla vittoria del Casarano”.