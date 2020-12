LECCE – Lanna sul Vicenza: “Biancorossi avversario ostico, noi abbiamo due opzioni tattiche. E Falco…”. I convocati

Il campionato di B non si ferma nemmeno nel periodo di festa, e domani il Lecce ospiterà il Vicenza al Via del Mare. Match presentato da Salvatore Lanna, il vice di Corini.

Il tecnico ha sottolineato il modo, ricco di voglia di riscatto, in cui i suoi ragazzi arrivano al match: “L’umore del gruppo non è dei migliori perché, logicamente, si viene da due sconfitte. La squadra ha però subito svoltato pagina, forte della prestazione messa sul campo contro la SPAL, dove ci è mancato probabilmente solo il risultato. La squadra ha dato una grande risposta in questo senso, quindi ci prepariamo bene alla partita di domani con il Vicenza. Abbiamo lavorato sul piano mentale e tattico, sono due aspetti che vanno portati avanti di pari passo. Il mister non ha voluto tralasciare nulla e si è confrontato su entrambi i piani con i ragazzi”.

Anche fisicamente la squadra c’è: “I ragazzi convocati sono tutti disponibili, stanno bene. Abbiamo avuto un solo piccolo problema con Falco, che ha lavorato in differenziato a causa di un affaticamento ma che ci ha dato piena disponibilità per il match di domani. Dunque ci approcciamo fisicamente bene alla sfida”.

Il Lecce arriva al match di domani con una doppia possibilità tattica: “Abbiamo scoperto ora di avere un’opzione in più, un altro schema di gioco sul quale puntare. La squadra ha dimostrato con la SPAL di sapersi esprimere bene anche con il 3-5-2, ed in settimana sono state provate entrambe le varianti tattiche. Domani lo vedrete in campo per cosa abbiamo optato”.

E sul Vicenza: “E’ una squadra dinamica, aggressiva anche dalla metà campo in su. Sono molto bravi anche sulle palle inattive. Proveranno a difendersi in modo compatto, come loro solito, per poi colpire in contropiede forti di elementi molto tecnici e veloci come Jallow, Meggiorini, Dalmonte e Giacomelli. Dovremo prestare la massima attenzione”.

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

10. Falco

11. Adjapong

13. Rossettini

14. Stepinski

15. Monterisi

19. Listkowski

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Björkengren

24. Zuta

27. Calderoni

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis

99. Rodriguez

Non fanno parte del gruppo gli indisponibili Felici, Dermaku e i non convocati Dubickas, Pierno, Gallo, Lo Faso e Borbei.