SERIE B – Vicenza, Di Carlo punta all’impresa: “C’è bisogno della partita perfetta, ma questo sogno si può avverare”

Sono ventitré i calciatori convocati da mister Domenico Di Carlo per Lecce–Vicenza, in programma alle ore 15. Si tratta di:

PORTIERI: Grandi, Perina, Zecchin

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bizzotto, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini

CENTROCAMPISTI: Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Rigoni, Scoppa, Tronchin, Zonta

ATTACCANTI; Giacomelli, Gori, Guerra, Jallow, Marotta, Meggiorini

Pensa positivo il tecnico biancorosso, a poche ore dal match. Queste alcune delle parole spese nella conferenza stampa pre-partita: “Sono molto fiducioso, questi due giorni di recupero hanno fatto bene ai ragazzi. Il nostro sogno è di fare l’impresa a Lecce. Dobbiamo andare in campo come abbiamo fatto in questi due allenamenti, con lo stesso spirito garibaldino, con questo ardore e determinazione. Il Lecce viene da due sconfitte consecutive e ha voglia di riscatto? Mi reputo un ex Lecce, ho giocato un anno là e conservo ottimi ricordi, è una società che negli anni ha fatto una crescita esponenziale e l’anno scorso è retrocesso all’ultima giornata. Lo spessore tecnico della squadra è alto. Arrivano da due risultati non positivi e sicuramente vorranno vincere, ma il nostro sogno è di fare l’impresa e questo sogno si può avverare perché abbiamo recuperato energie fisiche e mentali. C’è bisogno della partita perfetta per portare a casa i tre punti. Credo che loro si presenteranno in campo con Coda e Pettinari, ma chiunque scelgano, vanno rispettati”.

Di Carlo, poi, ha chiarito che Beruatto e Gori sono recuperati e che il loro impiego sarà valutato nel corso della gara, ammettendo di pensare anche ad un ritorno ad un modulo più coperto del 3-4-3 recente, ossia il 4-4-2.

I PRECEDENTI – Nei 14 precedenti giocati a Lecce si contano sei vittorie giallorosse, cinque sconfitte e tre pareggi. L’ultimo confronto diretto è di quasi undici anni fa, 5 gennaio 2010, e fu risolto da una rete di Munari che firmò l’1-0 finale. L’ultimo successo vicentino, invece, è datato 22 dicembre 2006: Lecce 1 Vicenza 2, reti di Diamoutene per il Lecce di Zeman e doppietta di Cavalli per il Vicenza di Gregucci (Wlecce.it)