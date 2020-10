LECCE – L’agente di Falco fa chiarezza: “Pippo deluso dalla situazione, confidiamo in un’apertura del club”

Caos Lecce-Falco, per il trequartista giallorosso arrivano i rinforzi. E’ attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport che l’agente Mario Giuffredi, che cura gli interessi del 10 di Corini, è intervenuto per chiarire la situazione legata al suo assistito.

Per Giuffredi alla basa della discordia ci sarebbe la presa di posizione del club salentino, che non ha voluto “aprirsi” alle richieste di Falco: “Martedì Filippo era molto deluso per la piega che stava prendendo la trattativa per il rinnovo del contratto, che era ancora in evoluzione. Non era sereno per affrontare la sua giornata di lavoro perché il Lecce, tramite pec, si è mosso per avviare la richiesta di deferimento. Dinanzi all’agitazione del ragazzo abbiamo prodotto il certificato di sette giorni di riposo per lo stato ansioso. Una volta migliorate le condizioni psicologiche, Filippo ha ripreso ad allenarsi”.

Le nubi all’orizzonte del rapporto Falco-Lecce potrebbero però presso schiarirsi: “Speriamo che ci siano i margini per parlare del futuro con la società. Oggi sarà a Lecce per incontrare Sticchi e Corvino“.