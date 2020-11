SERIE C/C – Calendario stravolto nell’ottava giornata, c’è anche Foggia-Bari: il programma e gli arbitri

Calendario stravolto dai rinvii anche in Serie C dove, da ieri sera, si sta giocando la giornata numero 8. Sono due le gare rinviate per contagi da Covid: Palermo-Viterbese (sine die) e Catania-Vibonese (al 18 novembre).

Posticipo d’orario, rispetto al previsto, per la Virtus Francavilla che, al “Veneziani” di Monopoli, scenderà in campo alle ore 20.30 di qujesta sera. Nelle ultime ore, tra l’altro, il club biancazzurro ha comunicato la positività di due suoi tesserati (un calciatore e un componente del gruppo-squadra), già posti in isolamento.

Il programma e gli arbitri:

sab. 31/10 h 20.30

Paganese-Teramo 1-2

dom. 01/11 h 15

Ternana-Catanzaro: Ermanno Feliciani di Teramo (Basile-Di Giacinto; IV Taricone)

h 17.30

Casertana-Turris: Claudio Panettella di Gallarate (Pappagallo-Dell’Olio; IV Grasso)

Potenza-Cavese: Alessandri Di Graci di Como (Dentico-Belsanti; IV Ancora)

Foggia-Bari: Matteo Marcenaro di Genova (Niedda-D’Elia; IV Longo)

h 20.30

Monopoli-Virtus Francavilla: Nicolò Marini di Trieste (Del Santo Spataru-Lenza; IV Carrione)

Juve Stabia-Bisceglie: Mario Perri di Roma 1 (Castro-Rizzotto; IV Saia)

–

Palermo-Viterbese rinviata a data da destinarsi

Catania-Vibonese rinviata al 18/11 h 20.30

(riposa Avellino)

CLASSIFICA: Teramo 17 – Ternana 15 – Bari, Avellino 14 – Turris 11 – Juve Stabia 10 – Vibonese 9 – Catanzaro, Monopoli 8 – Bisceglie 7 – Catania, Viterbese, Paganese 6 – Virtus Francavilla, Potenza 5 – Cavese 4 – Casertana, Foggia 3 – Palermo 1.