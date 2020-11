LIVE! SERIE D/H – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno

Conferenza stampa domenicale per Eugenio Corini, che ha presentato il match di domani tra Lecce e Pescara prima della rifinitura pomeridiana. L’inizio è stato dedicato alla situazione di alcuni singoli, Falco in primis: “Con lui è tutto risolto, si è parlato con la società e sarà disponibile dalle prossime gare, ma non domani. Maselli è…