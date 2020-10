Anche la sesta giornata del girone H di Serie D è pesantemente influenzata dai rinvii per Covid. Domenica prossima non si giocheranno Fasano-Real Aversa, Lavello-A. Cerignola, Portici-Gravina, Nardò-Casarano e Taranto-Brindisi. Scenderanno in campo: la Fidelis Andria, che ospiterà la Puteolana; il Molfetta, in casa contro il Picerno; l’Altamura, che andrà a far visita alla capolista Sorrento; il…